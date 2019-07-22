سارة الطباخ بإطلالة شبه عارية في حفل توزيع جوائز"ميما ميوزيك أورد" (صور)
الإثنين 22/يوليه/2019 - 11:41 م
سارة إبراهيم يارا احمد تصوير مصطفى الديب
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وصلت منذ قليل، المنتجة سارة الطباخ، لتكريمها في حفل توزيع جوائز "ميما ميوزيك أورد" الذي تقيمه مؤسسة "دير جيست"، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.
وظهرت "الطباخ" خطيبة الفنان محمد الشرنوبي السابقة، بإطلالة شبه "عارية"، تكونت من فستان باللون "الفوشيا" قصير ومكشوف الظهر، ومرت سريعاً على السجادة الحمراء هرباً من الحديث مع وسائل الإعلام.
ومن المقرر تكريم النجوم عن أعمالهم الفنية في عامي 2018-2019، وأبرزهم تامر حسني كأفضل مطرب، والنجمة أنغام كأفضل مطربة، ومحمد الشرنوبي كأفضل مطرب شاب، وكارمن سليمان كأفضل مطربة شابة، وغيرهم من نجوم الفن.
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