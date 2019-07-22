"مكافحة الفيروسات": نسبة شفاء الأطفال من "فيروس سي" تتخطى 99% (فيديو)



ولفتت إلى أن استخدام المعدات الشخصية الخاصة بالأب من ضمن أخطر وسائل العدوى ونقل الفيروس، مؤكدة وزارة الصحة تتبع خطة لمواجهة فيروس c فى الأطفال، ونسبة الشفاء تتخطى 99%.



علقت الدكتورة منال السيد، أستاذ طب الأطفال وعضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات، على إعلان وزارة الصحة إصابة 20 ألف طفل بـ "فيروس c" بعد فحص 7 ملايين طالب قائلة: "رقم غير مقلق"، مشيرة إلى أن نسبة الإصابة في المرحلة العمرية من 12 إلى 18 سنة تصل إلى 3.7 %.وأضافت"السيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" والمذاع عبر قناة "dmc"، مساء الإثنين أن الأم المصابة بالفيروس من الممكن أن تنقل العدوى للجنين الذى تحمله بنسبة 7 %، مشيرة إلى أن مصر من أكثر عشر دول حول العالم فى إصابة الأطفال بـ "فيروس سي".