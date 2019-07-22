"مكافحة الفيروسات": نسبة شفاء الأطفال من "فيروس سي" تتخطى 99% (فيديو)
الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 12:40 ص
داليا الحسين
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علقت الدكتورة منال السيد، أستاذ طب الأطفال وعضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات، على إعلان وزارة الصحة إصابة 20 ألف طفل بـ "فيروس c" بعد فحص 7 ملايين طالب قائلة: "رقم غير مقلق"، مشيرة إلى أن نسبة الإصابة في المرحلة العمرية من 12 إلى 18 سنة تصل إلى 3.7 %.
وأضافت"السيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" والمذاع عبر قناة "dmc"، مساء الإثنين أن الأم المصابة بالفيروس من الممكن أن تنقل العدوى للجنين الذى تحمله بنسبة 7 %، مشيرة إلى أن مصر من أكثر عشر دول حول العالم فى إصابة الأطفال بـ "فيروس سي".
ولفتت إلى أن استخدام المعدات الشخصية الخاصة بالأب من ضمن أخطر وسائل العدوى ونقل الفيروس، مؤكدة وزارة الصحة تتبع خطة لمواجهة فيروس c فى الأطفال، ونسبة الشفاء تتخطى 99%.
وأضافت"السيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" والمذاع عبر قناة "dmc"، مساء الإثنين أن الأم المصابة بالفيروس من الممكن أن تنقل العدوى للجنين الذى تحمله بنسبة 7 %، مشيرة إلى أن مصر من أكثر عشر دول حول العالم فى إصابة الأطفال بـ "فيروس سي".
ولفتت إلى أن استخدام المعدات الشخصية الخاصة بالأب من ضمن أخطر وسائل العدوى ونقل الفيروس، مؤكدة وزارة الصحة تتبع خطة لمواجهة فيروس c فى الأطفال، ونسبة الشفاء تتخطى 99%.
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