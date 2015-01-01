بتوجيهات الرئيس السيسي.. الأقصر بشكل جديد الموسم السياحي المقبل.. وحل أزمة أهالي البر الغربي

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- تطوير كورنيش النيل.. وربطه بقلب الأقصر والمثلث الذهبي

- منظومة متكاملة لتنمية القطاع السياحي.. والحكومة تعمل على انجازه بأقرب وقت

- حل أزمة معاناة السياح بالمراسي المتهالكة.. ومحطة لرفع مخلفات المراكب

- نقل معدية الأهالي لميدان مرحبا.. وشراء عبارتين أكثر سرعة لتوفير الوقت

- دراسة انشاء كورنيش بالبر الغربي.. وتوفير فرص عمل لشباب القرنة والبعيرات



انفراجة جديدة ونقلة حضارية تشهدها الأقصر، خلال الأيام القليلة المقبلة، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإظهار الهوية البصرية لعاصمة السياحة العالمية، والتي ستغير كثيرًا من شكل المحافظة الأثرية استعدادًا للموسم السياحي الجديد، والتي من شأنها القضاء على العديد من المشكلات التي يعاني منها القطاع السياحي، والأهالي بصفة عامة، وأهالي البر الغربي بصفة خاصة.



وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجمعة الماضية، اجتماعًا بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور أيمن عاشور، المهندس الاستشاري للمشروع، ومسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تم استعراض مخطط تطوير الكورنيش وربطه بقلب مدينة الأقصر والمثلث الذهبي، في إطار استراتيجية التنمية الشاملة للأقصر.



وكشف مصدر مسؤول لـ"الفجر"، عن تفاصيل المشروع الذي يولى اهتمامًا كبيرًا من قبل الحكومة، والذي يتضمن تطوير كورنيش النيل على مسافة تبلغ نحو 1700 متر، وتطوير 4 ميادين مؤدية للكورنيش، ومراسي العائمات النهرية، وحل أزمة أهالي البر الغربي بعد خروجهم من العبارة النهرية، لمسافة تصل إلى 800 متر في الشمس المحرقة، بعد فتح طريق الكباش وغلق طريق مرورهم إلى أقرب موقع لوسائل المواصلات.



وأوضح أنه من المقرر حسب الخطة الموضوعة، "تغيير شكل الأرضيات تمامًا لكورنيش النيل، بداية من الممشى السياحي شمالًا حتى ميدان النوفوتيل جنوبًا، وتطوير البنية التحتية، وإضافة أعمدة إنارة، وتركيب برجولات حديثة حتى يتمكن الأهالي من الجلوس أسفلها والاحتماء من حرارة الشمس في أوقات النهار، بجانب وضع 3 أنواع من سلات القمامة الحديثة، لكل نوع منهم له استخدام معين"، وذلك بشكل ذو طابع عمراني ومميز يتناسب مع قيمة ومكانة محافظة الأقصر.



وأضاف أن خطة التنمية الشاملة، تتضمن ربط الكورنيش بقلب الأقصر والمثلث الذهبي من خلال استعمالات الأراضي وعناصر الحركة والمشاة الملائمة لتعزيز وإظهار الهوية المميزة للمدينة، والتي يمكن استغلالها على نحو أفضل، لإظهار الهوية البصرية المميزة للمدينة، وتطوير الـ 4 ميادين المؤدية للكورنيش وهم" ميدان الاوبروتيل، وميدان الشيراتون، وميدان أبو الحجاج، وميدان المحطة".



كما أشار إلى أن خطة التطوير تشمل أيضًا تطوير مراسي العائمات " اللانشات النهرية، المراكب الشراعية، الفنادق العائمة"، بتغيير وتطوير سلالم النزول والصعود، والبراطيم " أماكن الانتظار"، لافتًا إلى أنه تم بالفعل تسليم أحد المواقع لبدء العمل على تطويرها، للحد من معاناة السياح أثناء عملية السير عليها سواءً عند الدخول أو الخروج من تلك العائمات.



وقال المصدر لـ"الفجر"، إنه من المقرر أيضًا إنشاء مشروع من قبل هيئة التنمية السياحية، عبارة عن محطة لرفع مخلفات الفنادق العائمة، سيتم تنفيذها من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحي، للقضاء على التلوث البيئي ووقف جرائم تلوث نهر النيل.

حل أزمة أهالي البر الغربي



أما عن حل أزمة أهالي البر الغربي، بشأن السير لمسافة تصل إلى نحو 800 متر بعد خروجهم من العبارة النهرية بالجانب الشرقي من نهر النيل، للوصول إلى أقرب وسيلة مواصلات، فأكد المصدر أنه تم اختيار ميدان مرحبا لنقل لرسو العبارة أسفله، مما يسهل على المواطنين الوصول إلى سيارات السرفيس بمسافة لا تزيد عن 150 متر، إضافة إلى أن سلطات محافظة الأقصر، بصدد شراء عبارتين جديدين بالإتفاق مع هيئة الترسانة البحرية، ذوا سرعة أعلى من المتواجدين حاليًا، لتقليل معدل توقيت سير العبارة بين المرسى الغربي الذي سيبقى في موقعه والمرسى الشرقي الجديد، مع الحفاظ على سعر التعريفة المقررة من قبل المحافظة دون زيادتها، وصيانة وتطوير المعديات المتواجدة في الوقت الحالي، وعمل مخطط لتنفيذ حركة السير بينهم بما يخفف العناء على المواطنين.



وأكد المصدر، أن هذا المشروع، يأتي في اطار تنفيذ منظومة متكاملة لإظهار الهوية البصرية لمحافظة الأقصر، بوضع تصور لعربات الحنطور والتاكسي والمراكب يتماشى مع المنظومة الجديدة، موضحًا أنه من المقرر الانتهاء من هذا المشروع العملاق الذي سيغير تمامًا من شكل المحافظة الأثرية طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، ويخدم بشكل عام القطاع السياحي لتنميته، قبل بداية الموسم السياحي المقبل.



واختتم المصدر حديثه، بأن هناك دراسة ما زالت تجرى في الوقت الحالي، لإنشاء كورنيش بالجانب الغربي من نهر النيل، ونقل اللانشات والفنادق العائمة إليه، مما يسهم في دفع الحركة السياحية بالبر الغربي وتنشيطها، وعمل مشروعات شبابية سياحية تحد من البطالة لأبناء القرنة والبعيرات بتوفير فرص عمل لهم.



