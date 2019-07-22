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سارة الطباخ تصل الميما وترفض التسجيل مع الإعلام وتدخل سريعا (صور)

الإثنين 22/يوليه/2019 - 11:35 م
سارة الطباخ تصل الميما وترفض التسجيل مع الإعلام وتدخل سريعا (صور)
سارة الطباخ
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يارا احمد وسارة ابراهيم
 
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وصلت المنتجة سارة الطباخ، منذ قليل لاستلام جائزة افضل منتجة وذلك خلال حفل توزيع جوائز "الميما" بإحدى الفنادق الكبري.

ويعتبر الظهور الأول بعد ازمتها مع الفنان محمد الشرنوبي، وما تم نشره علي حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بسبب عقد الاحتكار وأزمة انفصالهم، ورفضت التعليق ودخلت سريعا.

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