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اتحاد الكرة يسمح بحضور 30 مشجع فقط في مباراة القمة

الإثنين 22/يوليه/2019 - 11:34 م
اتحاد الكرة يسمح بحضور 30 مشجع فقط في مباراة القمة
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كتب: محمد علي
 
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أعلن اتحاد الكرة المصرية منذ قليل السماح بدخول 30 مشجع فقط في لقاء القمة وديربي القاهرة القادم بين الأهلي والزمالك في المباراة الأخيرة في بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2018-2019، والتي ستقام يوم الأحد المقبل الموافق 28 يوليو الجاري


أوضح اتحاد الكرة، بأنه قد أبلغ مسؤولي الناديين بهذا القرار في الساعات المقبلة، على أن يحضر نحو 15 مشجع من كل نادي بجانب أعضاء مجلس الإدارة وعدد من الإعلاميين اللقاء المنتظر في ختام مباريات الدوري لهذا الموسم.


ويذكر بأن نادي الزمالك قد تعرض لصدمة قوية بعد خسارته لنقطتين في مباراته الأخيرة بالتعادل أمام الجونة، ليصبح النادي الأهلي في حاجة إلى تحقيق الفوز فقط على حساب المقاولين العرب يوم الغد الأربعاء من أجل حسم صراع اللقب بصورة رسمية وتصبح مباراة القمة "تحصيل حاصل"، أما في حالة تعادل الأهلي وفوز الزمالك على الإسماعيلي، فإن مباراة القمة ستكون هي المباراة الفاصلة لتحديد بطل بطولة الدوري في هذا الموسم الطويل والشاق.

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