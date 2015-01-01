مهدي عبيد ينضم لصفوف نانت الفرنسي

انتقل لاعب الوسط الدولي الجزائري مهدي عبيد، المتوّج مع بلاده بكأس الأمم الإفريقية على حساب السنغال، إلى نانت الفرنسي بعقد يمتد حتى 2022 بحسب ما أعلن الأخير الإثنين.





وانضم الجزائري البالغ 26 عاماً إلى نانت كلاعب حر بعد انتهاء عقده مع الفريق الفرنسي الآخر ديجون الذي دافع عن ألوانه منذ 2016.





وبدأ عبيد مشواره الكروي مع لانس الفرنسي ثم انتقل عام 2011 إلى نيوكاسل يونايتد الإنكليزي الذي أعاره لسانت جونستون وباناثينايكوس اليوناني حيث لعب منذ 2013 قبل أن يوقع نهائياً لموسم 2015-2016.





وأعرب الدولي الجزائري الذي خاض 13 مباراة مع نيوكاسل في الدوري الممتاز وتوّج مع باناثينايكوس بكأس اليونان عام 2014، عن سعادته بالانضمام إلى نانت: "الفريق الجيد في البطولة (الفرنسية) وصاحب تاريخ كبير. آمل أن أتمكن من تقديم موسم جديد وأن أحقق أشياء جيدة هنا".



