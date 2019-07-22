أنغام وكارمن سليمان مع زوجيهما في حفل توزيع جوائز "ميما ميوزيك أورد" (صور)

توافد منذ قليل، النجوم أنغام وزوجها الملحن أحمد إبراهيم، والفنانة كترمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد، لحضور حفل توزيع جوائز "ميما ميوزيك أورد" الذي تقيمه مؤسسة "دير جيست"، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وتألقت النجمات أثناء مرورهن على السجادة الحمراء بإطلالات أنثوية جذابة، ووصل إلى الحفل الفنانة الشابة ياسمين علي، والموزع الموسيقي نادر حمدي، والمنتج ومنظم الحفلات وليد منصور، وذلك لتكريمهم عن أعمالهم الأخيرة.





ومن المقرر تكريم النجوم عن أعمالهم الفنية في عامي 2018-2019، وأبرزهم تامر حسني كأفضل مطرب، والنجمة أنغام كأفضل مطربة، ومحمد الشرنوبي كأفضل مطرب شاب، وكارمن سليمان كأفضل مطربة شابة، وغيرهم من نجوم الفن.