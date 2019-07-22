أحمد حسن يعلنها: أحسم موقفي مع بيراميدز خلال 48 ساعة.. وتم ترشيحي للمنتخب

تحدث أحمد حسن المشرف على فريق الكرة بنادي بيراميدز عن مستقبله خلال الفترة المقبلة داخل النادي.

وقال العميد في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "الأيام المقبلة ستشهد تحديد موقفي النهائي من نادي بيراميدز، خلال 48 سأعلن موقفي النهائي".

وتابع: "عملت مع حسام البدري وهادي خشبة كمجموعة واحدة ورحيلهم يؤثر بكل تأكيد".

واستكمل العميد: "قصرت في حق نفسي ونفسي أخوض تجربة التدريب مرة أخرى، العودة للملاعب كمدرب أمر يستهواني كثيرًا، تعلمت من مدربين كُثر وأرى ان الفرصة جاءت للعودة للتدريب مرة أخرى".

وأضاف أحمد حسن: "وجودي كمدرب مساعد في الفترة المقبلة أراها صعبة، من حقي الحصول على فرصتي كمدير فني".

وواصل تصريحاته "طُرح إسمي كمدير فني للمنتخب المصري، شرف لأي حد ان يتواجد في هذا المنصب، خدمت منتخب بلادي كلاعب ومدير للمنتخب في مرحلة لم أكن أحبها، وجودي في الجهاز الفني لمنتخب مصر أمر يسعدني بالتأكيد".