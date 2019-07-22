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السيطرة على حريق شب فى قطعة أرض فضاء فى المحلة الكبرى

الإثنين 22/يوليه/2019 - 11:23 م
السيطرة على حريق شب فى قطعة أرض فضاء فى المحلة الكبرى
صورة أرشيفية
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أيمن يحيي
 
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شب منذ قليل حريق محدود فى قطعة أرض فضاء مجاورة لمحطة الرفع الخاصة بمنطقة أبوشاهين التابعة لدائرة اول المحلة الكبرى.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، اخطارا من قسم اول المحلة، بورود بلاغا من الأهالى، تفيد بنشوب حريق فى هيش بقطعة أرض فضاء مجاورة لمحطة الرفع فى أبوشاهين دون وجود شبهه جنائية.

وعلى الفور ئنتقلت قوات الحماية المدنية الى موقع الحادث، وتم أخماد ألسنة النيران دون وقوع أصابات، وتحرر محضر بالواقعة لأخطار النيابة العامة.
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