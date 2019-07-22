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تعليق أحمد حسن على رحيل حسام البدري من بيراميدز

الإثنين 22/يوليه/2019 - 11:20 م
تعليق أحمد حسن على رحيل حسام البدري من بيراميدز
أحمد حسن
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أحمد شاكر
 
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تحدث أحمد حسن المشرف على فريق الكرة بنادي بيراميدز عن رحيل حسام البدري من منصب رئيس النادي.

 

وقال أحمد حسن في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "حسام البدري اسم كبير وتعاملت معه كلاعب وكمساعد في العمل الإداري".

 

وتابع: " هو شخص نقي ومن أفضل الشخصيات التي تعاملت معاها، شخص نقي ومحترم جدًا واستفدت منه كثيرًا".

 

وأضاف: "نقدر موقف حسام البدري ورغبته في العودة للعمل الفني مرة أخرى".

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