"عبد الهادي": 3 ترليون جنيه حجم العجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعي الحالي

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قال سامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين في القطاع العام والخاص، إن نظام التأمين الاجتماعي يُعاني من عجز "اكتواري" يقدر بـ3 ترليون جنيه، أي عجز مستقبلي في الـ50 عامًا، لذلك كان هناك ضرورة لإصدار قانون جديد للتأمينات الاجتماعية، لعلاج هذا الخلل.



وتابع "عبد الهادي"، خلال حواره مع الإعلامية ريهام الديب، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الإثنين، أن ضعف نظام التأمين الحالي، سببه عدم وضعه في الاعتبار معدل التضخم أو انخفاض قيمة الجنيه، لكن القانون الجديد تضمن زيادة سنوية تعادل نسبة التضخم بحد أقصى 15%.



وأضاف أن القانون الجديد نص على أعداد صندوق لاستثمار أموال التأمينات خلال المرحلة المقبلة.

