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الأمن السيبراني يحذر من ثغرة خطيرة في أجهزة "هواوي"

الإثنين 22/يوليه/2019 - 11:17 م
الأمن السيبراني يحذر من ثغرة خطيرة في أجهزة هواوي
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الفجر السعودي
 
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أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تحذيراً أمنيا من ثغرة في هاتف هواوي (هونر ماجیك 2).

وأوضح المركز أن شركة "هواوي" أصدرت تحديثاً لمعالجة الثغرة التي تؤثر على بعض نسخ تشغیل الهاتف، وتمكن الهاكرز من استغلالها في خداع المستخدم لتثبیت برنامج ضار قد يكشف معلومات الجهاز.

وأوصى المركز بتحديث النسخ المتأثرة، لافتة إلى أن الهواتف التي تدعم التحديث التلقائي ستتلقى تحديثاً مختصاً بمعالجة الثغرة.

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