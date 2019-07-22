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مبابي يسير على نهج نيمار مع باريس سان جيرمان

الإثنين 22/يوليه/2019 - 11:16 م
مبابي يسير على نهج نيمار مع باريس سان جيرمان
مبابي ونيمار
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أحمد عصام
 
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أصبح اللاعب الفرنسي الشاب كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان مطمعا للكثير من الأندية الكبرى في العالم، وذلك بعد المستويات الكبيرة التي يقدمها اللاعب في المواسم الأخيرة.

 

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة السبورت، إلى أن مبابي قرر السير على نهج نيمار مع الفريق الباريسي، بعد الإغراءات التي عرضت عليه من كبار أوروبا.

 

ويفكر مبابي في التخلي عن فكرة البقاء مع نادي باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي الجاري، والرحيل عن الفريق إلى ريال مدريد الإسباني.

 

وبات البرازيلي نيمار دا سيلفا قريبا من الرحيل عن باريس سان جيرمان، خاصة بعد غيابه لفترة عن تدريبات الفريق الاستعدادية للموسم المقبل.

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