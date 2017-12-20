ارتفاع طفيف في أسعار الذهب المحلي بنهاية التعاملات اليوم الإثنين 22/7/2019
الإثنين 22/يوليه/2019 - 11:07 م
الفجر الاقتصادي
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ارتفعت أسعار الذهب المحلي بشكل طفيف بنهاية تعاملات اليوم الإثنين، مع تسجيل سعر الأوقية 1427 دولارًا، بالتوازي.
سعر الذهب المحلي الأن:
سعر الذهب عيار 18 سجل 565 جنيهًا
سعر الذهب عيار 21 سجل نحو 656 جنيهًا
سعر الذهب عيار 24 سجل 755 جنيهًا
سجل الجنيه الذهب سعر 5258 جنيهًا
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