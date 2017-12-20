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ارتفاع طفيف في أسعار الذهب المحلي بنهاية التعاملات اليوم الإثنين 22/7/2019

الإثنين 22/يوليه/2019 - 11:07 م
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب المحلي بنهاية التعاملات اليوم الإثنين 22/7/2019
أسعار الذهب المحلي
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الفجر الاقتصادي
 
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ارتفعت أسعار الذهب المحلي بشكل طفيف بنهاية تعاملات اليوم الإثنين، مع تسجيل سعر الأوقية  1427 دولارًا، بالتوازي.

سعر الذهب المحلي الأن:

سعر الذهب عيار 18 سجل 565 جنيهًا 
سعر الذهب عيار 21 سجل نحو 656 جنيهًا 
سعر الذهب عيار 24 سجل 755 جنيهًا 
سجل الجنيه الذهب سعر 5258 جنيهًا
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