ارتفاع طفيف في أسعار الذهب المحلي بنهاية التعاملات اليوم الإثنين 22/7/2019

ارتفعت أسعار الذهب المحلي بشكل طفيف بنهاية تعاملات اليوم الإثنين، مع تسجيل سعر الأوقية 1427 دولارًا، بالتوازي.





سعر الذهب المحلي الأن:





سعر الذهب عيار 18 سجل 565 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 سجل نحو 656 جنيهًا

سعر الذهب عيار 24 سجل 755 جنيهًا

سجل الجنيه الذهب سعر 5258 جنيهًا