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الهلال الأحمر: 100 متدرب ومتدربة في مطار الأمير عبدالعزيز بالمدينة

الإثنين 22/يوليه/2019 - 10:57 م
الهلال الأحمر: 100 متدرب ومتدربة في مطار الأمير عبدالعزيز بالمدينة
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الفجر السعودي
 
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أكدت إدارة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة أنه تم تدريب أكثر من 100 متدرب ومتدربة من مختلف الجهات العاملة في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، ضمن مبادرة الهلال الأحمر لتدريب المشاركين في موسم الحج على مبادئ الإسعافات الأولية .
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