في ذكرى البث الأول للتليفزيون المصري.. فريدة الزمر: كان الأول بالشرق الأوسط

قالت الإعلامية فريدة الزمر، إن التليفزيون المصري كان الأول على مستوى الشرق الأوسط، وكان على غرار التليفزيون الفرنسي، حيث تم استقدام المعدات من فرنسان، فضلًا عن إرسال بعثات تعليمية لنقل الخبرة عنهم.

وأضافت الزمر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة TeN، أن التليفزيون كان يعرض وجبة دسمة من أهم المسلسلات التي كان ينتظرها المصريون، ومن ضمنها مسلسلات أجنبية.





وأكدت الزمر في مداخلتها مع الإعلامي حسام الدين حسين، أن التليفزيون أيضًتا كان يقدم باقة جميلة من الإعلاميين الكبار الذين زرعوا بذور سليمة في الجيل الصاعد وقتها في الضمير المهني، حيث علموهم كيف يكون الإعلامي صادق مع نفسه ومع الأخرين.





وأوضحت أن برنامج النادي الدولي كان من أهم البرامج في التليفزيون المصري فقد كان من العلامات الفارقة، موجهة النصح للجيل الجديد بأن يدرب نفسه ويثقف نفسه حتى يكون على درجة عالية من الوعي والإلمام بالمعلومات



