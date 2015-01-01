هازارد يطلق قذائفه العابرة للقارات

كشف البلجيكي الدولي إيدين هازارد، عن سبب اختياره اللعب في ريال مدريد بعد نجاحه في المواسم الماضية مع تشيلسي.





وقال هازارد، خلال تصريحاته للموقع الرسمي لنادي ريال مدريد: "عندما تلعب في الريال، يجب الفوز بالبطولات في كل عام، وهذا سبب وجودي هنا مع الملكي".





وتابع: "إذا لم تتوج بلقب دوري أبطال أوروبا، سيحزن المشجعين وهذا أمر طبيعي، لذلك سأحاول بذل أقصى ما لدي من أجل الفوز بالألقاب".





واختار هازارد الهدف الأفضل خلال مسيرته حيثُ قال: "لقد سجلت أهدافًا جميلة في مسيرتي، إلا أنني لم أسجل أفضل هدف لي حتى الآن".





وحقق هازارد حلمه وانتقل لصفوف ريال مدريد لمدة 5 مواسم قادماً من تجربة ناجخة في صفوف تشيلسي في الدوري الانجليزي.





وجاء إيدين هازارد إلى ريال مدريد بناءًا على رغبة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الميرينجي.