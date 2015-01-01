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مجلس الوزراء الكويتي يدين استمرار الاعتداءات الحوثية على المملكة

الإثنين 22/يوليه/2019 - 09:49 م
مجلس الوزراء الكويتي يدين استمرار الاعتداءات الحوثية على المملكة
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الفجر السعودي
 
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أدان مجلس الوزراء الكويتي، استمرار الاعتداءات من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على أراضي المملكة، عادا ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.


وجدّد المجلس في جلسته، اليوم الإثنين، وقوف دولة الكويت مع المملكة وتأييدها الإجراءات كافة التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها. وعبّر عن قلقه البالغ جرّاء التصعيد المتسارع الذي تشهده منطقة الخليج العربي إزاء احتجاز ناقلة نفط بريطانية من قبل الحرس الثوري الإيراني، داعيًا الأطراف كافة إلى ضبط النفس، ومطالبًا المجتمع الدولي بتكثيف الجهود من أجل تخفيف حدّة التوتر في هذه المنطقة الحيوية بما يكفل سلامة الملاحة وضمان المرور الآمن للسفن والناقلات التجارية العابرة مضيق هرمز.
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