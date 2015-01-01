رسميًا.. الريان القطري يحصل على توقيع نجم المنتخب الجزائري





أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان القطري، عن تعاقده مع الدولي الجزائري ياسين براهيمي، قادمًا من صفوف بورتو البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





ووقع اللاعب مع الريان القطري على عقود تمتد لمدة 3 مواسم، حيث يعد اللاعب أحد أهم العناصر لدى كتيبة الفريق البرتغالي والمنتخب الجزائري.





وكتب النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ياسين براهيمي رياني لثلاثة مواسم".





وأضافت: "في حضور سعادة الشيخ علي بن سعود آل ثاني، وقع الدولي الجزائري ياسين براهيمي على عقود انتقاله للرهيب لمدة ثلاثة مواسم قادماً من نادي بورتو البرتغالي".





ويذكر أن براهيمي توج مع منتخب بلاده يوم 19 يوليو الجاري بلقب كأس الأمم الأفريقية2019، والتي أقيمت على الأراضي المصري، وذلك بعد تغلبه في النهائي على المنتخب السنغالي بهدف نظيف.



