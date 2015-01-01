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مدافع القناة يبدأ التأهيل من الإصابة استعدادا للموسم الجديد

الإثنين 22/يوليه/2019 - 09:49 م
مدافع القناة يبدأ التأهيل من الإصابة استعدادا للموسم الجديد
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شيماء أمين
 
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عاد محمد طارق رشاد مدافع نادي القناة من جديد للمران بعد الشفاء من الاصابة القوية التي كانت قد لحقت به الموسم الماضي في اخر لقاء في الدور الاول أمام سيراميكا علي ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر والتي تعرض فيها لقطع في وتر أكيلس لينهي موسمه الكروي مبكرا.


وكان طارق قد أجرى عملية جراحية بعد تعرضه للاصابة مباشرة ووواصل التأهيل خارج الملعب ليعود لتدريبات القناة ويبدء مع الفريق فترة الاعداد استعدادا للموسم الجديد بقيادة حمزة الجمل ومحمد حمص.


ويقوم بالتأهيل أيضاٌ الوافد الجديد محمد خليفة الذي كان قد تعرض للإصابة بكدمة في الركبة.

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