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إصابة 3 أشخاص في حريق 4 منازل بأسيوط

الإثنين 22/يوليه/2019 - 09:39 م
إصابة 3 أشخاص في حريق 4 منازل بأسيوط
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أصيب 3 أشخاص بحروق متفرقة في الجسد، إثر اشتعال النيران في 4 منازل بقرية اللوقا التابعة لمركز ساحل سليم بأسيوط، وتم نقل المصابين لمستشفي ساحل سليم المركزي.

تلقى العميد حمدي هاشم، رئيس المباحث الجنائية بالمديرية أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم، يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية اللوقا، دائرة المركز، باصابة 3 أشخاص بحروق متفرقة في الجسد، اثر نشوب حريق في 4 منازل التابعة لمركز ساحل سليم.

انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز وسيارات الإسعاف والحماية المدنية وبالفحص تبين صحة البلاغ،، وتم نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى ساحل سليم المركزي.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار حصر تلفيات المنازل، واستكمال الإجراءات القانونية.
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