ناقد رياضي يكشف استعدادات الأندية للدوري المصري







وأكد الناقد الرياضي في مداخلته مع الإعلامي حسام الدين حسين، أن الجونة له وضع خاص في ملعبه لأنه على دراية كاملة بكل شبر فيه، لذا يقدم مباريات قوية عليه، بالإضافة إلى وجود 5 لاعبين من الأهلي معارين للجونة، ولديهم الحماس الشديد لإثبات أنفسهم امام الزمالك.

وأضاف جلال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة TeN، أن الأهلي أقام معسكر بإسبانيا، والزمالك في قبرص للاستعداد للموسم الجديد، لافتًا إلى تأجيل الزمالك ضم اللاعيبة المُعاريين للمعسكر، للتركيز في مباراة اليوم أمام الجونة.