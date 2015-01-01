أبو بكر: انتهى عصر تمجيد الرؤساء.. والسيسي وضع دستور جديد

عقب الإعلامي خالد أبو بكر، على حفل تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية، مشيرًا إلى أنه يشعر أن الرئيس السيسي يزداد فخرًا كلما تخرجت دفعات جديدة من الكليات العسكرية.





وأشار "أبو بكر"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن الشعب المصري يتسابق دون غيره من الشعوب في أن يجعلوا أبنائهم يلتحقوا بالكليات العسكرية، والحيااة الميري.



