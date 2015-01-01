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المتحدة لحقوق الإنسان: قطر سلبت من المصريين أموالهم لمجرد تأييدهم لـ"السيسي"

الإثنين 22/يوليه/2019 - 09:35 م
المتحدة لحقوق الإنسان: قطر سلبت من المصريين أموالهم لمجرد تأييدهم لـالسيسي
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كساب أحمد
 
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قال محمد عبد النعيم، رئيس "المنظمة الوطنية المتحدة" لحقوق الإنسان، إن نظام الحمدين ينتهك كل ما يتعلق بحقوق الإنسان للعمال الوافدين في قطر، موضحًا أن الدوحة سلبت من بعض العمال المصريين أموالهم، لمجرد تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية، وهذا يعتبر انتهاك من انتهاكات حقوق الإنسان.

وتابع "عبد النعيم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين، أن بعض العاملين المصريين في قطر، ليس لهم مسكن أو عمل، ولا تريد الدوحة ترحيلهم إلى الدولة المصرية.

ولفت إلى أن الكثير من العمال الهنود والبنجلادشيين يعودون إلى دولهم جثامين في صناديق، بعد وفاتهم أثناء العمل،ولا يتم تعويضهم، مضيفًا أن المنظمات الدولية لم تنتقد قطر بسبب انتهاكات لحقوق العاملين في مصر، وهذا يؤكد أن قطر هي الداعم الأول لهذه المؤسسات.
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