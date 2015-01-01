دي ليخت يكشف عن رسالة نجم برشلونة قبل التوقيع ليوفنتوس

تحدث الهولندي الدولي ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس، عن كواليس قبوله عرض السيدة العجوز مفضلاً إياه على برشلونة الإسباني.

وقال دي ليخت في تصريحاته عبر صحيفة "فوتبال إنترناشيونال" الهولندية قائلًا: "الكثيرون نصحوني بالانضمام إلى نادي برشلونة، لكنني أخبرتهم أنني يجب أن أحلل كل شىء بدقة، للوصول للخيار الأفضل".

وتابع: "تحدثت مع فرينكي دي يونج كثيرًا حول ما يجب علينا فعله، كنا صريحين مع بعضنا البعض، ونعم استكمال مسيرتنا سويًا سيكون شىء عظيم، لكن أيضًا كان يجب أن تتمتع قراراتنا بالاستقلالية".

الجدير بالذكر أن دي يونج انضم إلى برشلونة بنهاية الموسم المنصرم مقابل 75 مليون يورو.

وأكمل دي ليخت حديثه: "في النهاية يجب أن تشعر أي الأندية أقنعتك بالشكل الأمثل، لهذا السبب انتقلت إلى يوفنتوس".

وعلق دي ليخت على التقارير التي أشارت لرفض مانشستر يونايتد التعاقد معه بسبب سمنة والده حيثُ قال: "في أحد الأيام خرج تقرير يقول إن نادٍ ما قرر عدم التعاقد معي لأن أبي سمين للغاية، وأنني سأميل لاكتساب الوزن مثله".