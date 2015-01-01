في ذكرى 23 يوليو.. ثقافة الأقصر تنظم عدد من الفعاليات

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أعلن فرع ثقافة الأقصر، عن تنظيم عدد من الأنشطة الثقافية والفنية خلال الفترة من 23 إلى 25 من الشهر الجاري، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.



ففي يوم 23 يوليو يعقد قصر ثقافة الأقصر ندوة عن "ثورة 23 يوليو" يلقيها عبد العاطي محمد، إلى جانب محاضرة بعنوان "ثورة 23 يوليو والآثار المترتبة" بقصر ثقافة بهاء طاهر يلقيها النوبى عبد الراضى، وتنفيذ ورشة تعليم الرسم فى مكتبة الرزيقات قبلى يديرها شعبان بغدادى.



و يعقد قصر ثقافة حوض الرمال يوم 24 يوليو الجاري محاضرة بعنوان "مفهوم الثقافة لدى الجميع"، كما تعقد مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "بطولات الجيش المصرى والتحامه مع الشعب فى ثورة 23يوليو"، إلى جانب إقامة مكتبة الكيمان الثقافية أمسية شعرية عن ثورة 23 يوليو لأحمد أمين.



و يقيم قصر ثقافة بهاء طاهر يوم 25 يوليو الجاري ورشة فنون تشكيلية لتعليم فن البورتريه تدريب هاجر سيد، كذلك تقيم مكتبة المحاميد قبلى الثقافية ندوة بعنوان "اهم إنجازات ثورة يوليو" بمركز شباب المحاميد قبلى يديرها حسن محمود، الى جانب إقامة ندوة "التطرف الفكرى وكيفية محاربته" بمكتبة الدير الثقافية تلقيها منى رمضان، بالإضافة لإقامة مكتبة الرياينة الثقافية أمسية شعرية للشاعر على حسان.

