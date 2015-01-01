تعرف على موعد طرح أغنية دوللي شاهين الجديدة "الحاجة داعيالك" (صور)
الإثنين 22/يوليه/2019 - 08:26 م
الفجر الفني
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تستعد المطربة دوللي شاهين، لطرح أغنيتها الجديدة "الحاجة داعيالك"، على القنوات الفضائية والراديوهات خلال الأسبوع القادم.
"الحاجة داعيالك"، من دوللي شاهين"، وتظهر في الأغنية بلوك وشكل مختلف تناسب مضمون الأغنية .
اغنية "الحاجة داعيالك"، غناء دوللي شاهين كلمات شفيق كارم والحان تومي وتوزيع أشرف البرنس.
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