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تعرف على موعد طرح أغنية دوللي شاهين الجديدة "الحاجة داعيالك" (صور)

الإثنين 22/يوليه/2019 - 08:26 م
تعرف على موعد طرح أغنية دوللي شاهين الجديدة الحاجة داعيالك (صور)
دوللي شاهين
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الفجر الفني
 
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تستعد المطربة دوللي شاهين، لطرح أغنيتها الجديدة "الحاجة داعيالك"، على القنوات الفضائية والراديوهات خلال الأسبوع  القادم.

"الحاجة داعيالك"، من دوللي شاهين"، وتظهر في الأغنية بلوك وشكل مختلف تناسب مضمون الأغنية .

اغنية "الحاجة داعيالك"، غناء دوللي شاهين كلمات شفيق كارم والحان تومي وتوزيع أشرف البرنس.
تعرف على موعد طرح أغنية دوللي شاهين الجديدة "الحاجة داعيالك" (صور)
تعرف على موعد طرح أغنية دوللي شاهين الجديدة "الحاجة داعيالك" (صور)
تعرف على موعد طرح أغنية دوللي شاهين الجديدة "الحاجة داعيالك" (صور)
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