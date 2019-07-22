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الدوري المالاوي.. جائزة أفضل لاعب في المباراة "دجاجة"

الإثنين 22/يوليه/2019 - 08:17 م
الدوري المالاوي.. جائزة أفضل لاعب في المباراة دجاجة
جائزة رجل المباراة عبارة عن دجاجة
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مصطفى صابر
 
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حصل اللاعب حسن كاجوكي على جائزة رجل المباراة في الدوري المالاوي بعدما إحرازه هدفين، وصنع مثلهما في فوز فريقه كبير لفريق بيج بولتس على حساب نظيره كارونجا يونايتد بخماسية نظيفة.


وفي مشهد غرائب وطرائف، في عالم كرة القدم كانت جائزة رجل المباراة عبارة عن دجاجة مقدمة من أحد رعاة النادي للاعب حسن كاجوكي.

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