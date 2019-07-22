الدوري المالاوي.. جائزة أفضل لاعب في المباراة "دجاجة"
الإثنين 22/يوليه/2019 - 08:17 م
مصطفى صابر
Advertisements
Advertisements
حصل اللاعب حسن كاجوكي على جائزة رجل المباراة في الدوري المالاوي بعدما إحرازه هدفين، وصنع مثلهما في فوز فريقه كبير لفريق بيج بولتس على حساب نظيره كارونجا يونايتد بخماسية نظيفة.
وفي مشهد غرائب وطرائف، في عالم كرة القدم كانت جائزة رجل المباراة عبارة عن دجاجة مقدمة من أحد رعاة النادي للاعب حسن كاجوكي.
Advertisements
- ديبالا رجل مباراة يوفنتوس وبرشلونة
- أرقام مثيرة من الجولة الـ 36 بالدوري الإنجليزي الممتاز
- محمد صلاح رجل مباراة ليفربول ووست هام يونايتد
- رجال المباريات في ثاني جولات كأس العالم .. 5 لاعبين يحصدون الجائزة للمرة الثانية
- "تريزيجيه" أفضل لاعب في مباراة قاسم باشا وآكهيسار
- حارس حلواني وفضيحة زميل رمضان صبحي من أبرز غرائب وطرائف كرة القدم في 2018
- "كوكا" يسجل ويقود أوليمبياكوس لاكتساح بانيتوليكوس بخماسية
- في عيد ميلاده الـ27.. مسيرة ناجحة لمحمد صلاح حتى الصعود للقمة