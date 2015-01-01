برشلونة يعثر على مفتاح حسم صفقة نيمار
الإثنين 22/يوليه/2019 - 08:11 م
عمر عبدالعزيز
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كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن نادي برشلونة الإسباني، قد عثر على مفتاح حسم صفقة النجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، من باريس سان جيرمان الفرنسي.
ووفقًا لما ذكره موقع "باريس يونايتد" الفرنسي، فإن البارسا يزعج بيني زهافي بقضية نيمار، حيث كان الأول وسيطًا في خروج اللاعب البرازيلي من البارسا خلال صيف 2017.
وعلى ذلك فإنه خلال يوم الثلاثاء سيسافر الباريس للصين، وسيسافر نيمار معهم رغم أنه لا يزال يريد المغادرة، والوجهة التي يريدها البارسا.
الجدير بالذكر ان البارسا قد بدأ بإزعاج بيني زهافي بقضية نيمار، بحيث لم يقدم البارسا أي عرض مرضي فعلاً للباريس.
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