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ارتفاع هامشي في أسعار الذهب عند تسوية التعاملات اليوم الإثنين

الإثنين 22/يوليه/2019 - 08:11 م
ارتفاع هامشي في أسعار الذهب عند تسوية التعاملات اليوم الإثنين
أسعار الذهب
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وكالات
 
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ارتفعت أسعار الذهب هامشيًا عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، مع ترقب اجتماعات السياسة النقدية.

واستفاد المعدن من التوترات بين إيران والمملكة المتحدة على خلفية احتجاز ناقلة نفط بريطانية في الأسبوع الماضي بعد أن قامت الأخيرة بالاستيلاء على سفينة من طهران في وقت سابق من هذا الشهر.


ويأتي صعود الذهب مع استقرار الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم قبل أن يرتفع هامشياً بعد ذلك.

ولكن المكاسب جاءت محدودة مع تراجع احتمالات خفض قوي في معدل الفائدة الأمريكي، حيث تراجعت توقعات المستثمرين لتنفيذ خفض قدره 50 نقطة أساس إلى 14.5 بالمائة بعد أن كانت 46 بالمائة في الأسبوع الماضي، بحسب أداة الفيدرالي "سي.إم.إيه".

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أغسطس هامشياً بنحو 20 سنتاً ليصل إلى 1426.90 دولار للأوقية.

وبالنسبة لسعر التسليم الفوري للمعدن النفيس، فشهد زيادة بنحو 0.09 بالمائة في تمام الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، مسجلاً 1426.63 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.08 بالمائة عند 97.225.
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