بايرن ميونيخ يعطي برشلونة الرد الأخير حول ديفيد ألابا

كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية، انا نادي بايرن ميونيخ لألماني، لن يتفاوض مع أي من الأندية التي ترغب في الحصول على خدمات الظهير النمساوي ديفيد ألابا.





ووفقًا لما ذكرته "بيلد" فقد ارتبط اسم الظهير ألابا بنادي برشلونة الإسباني، ولكن النادي البافاري لا يفكر أبداً ببيعه، حيث يعتبرونه جزء من القوام الأساسي للفريق.



