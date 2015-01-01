بايرن ميونيخ يعطي برشلونة الرد الأخير حول ديفيد ألابا
الإثنين 22/يوليه/2019 - 08:05 م
عمر عبدالعزيز
Advertisements
Advertisements
كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية، انا نادي بايرن ميونيخ لألماني، لن يتفاوض مع أي من الأندية التي ترغب في الحصول على خدمات الظهير النمساوي ديفيد ألابا.
ووفقًا لما ذكرته "بيلد" فقد ارتبط اسم الظهير ألابا بنادي برشلونة الإسباني، ولكن النادي البافاري لا يفكر أبداً ببيعه، حيث يعتبرونه جزء من القوام الأساسي للفريق.
ومن الجدير بالذكر ان والد ألابا يريد الاستفادة من الأخبار التي تربط ابنه بالانتقال للبارسا، بهدف الحصول على عرض تجديد أقوى من البايرن.
Advertisements
المزيد عن: صفقات برشلونة ديفيد الابا برشلونة بايرن ميونيخ
- بايرن ميونيخ يحسم مصير نجمه من البيع
- صفقة كبري على أبواب برشلونة
- نجم بايرن ميونيخ يقترب بشدة من الانتقال لبرشلونة
- صفقة مدوية.. برشلونة يقترب من خطف نجم بايرن ميونيخ
- أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة 29 مارس.. بيكيه يهين ريال مدريد وصفقة كبري على أبواب البارسا
- نجم تشيلسي يُعيد الأمل لبايرن ميونيخ حول التعاقد معه
- نجم بايرن ميونخ يدخل حسابات برشلونة في الميركاتو الصيفي
- برشلونة يرصد صفقة نارية من ألمانيا
- برشلونة يقترب من ضم صفقة ريال مدريد القديمة
- خطوة وحيدة تفصل برشلونة عن ضم خليفة جوردي ألبا