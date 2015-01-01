مرجان: بروتوكول اليونيسيف ضمن برنامج عائلة الأهلي والمسئولية الإجتماعية





أكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي أن بروتوكول التعاون الذي وقعه ناديه مع اليونيسيف هدفه الرئيسي دعم حقوق الأطفال.





وقال مرجان أن بروتوكول التعاون الذي وقعه النادي اليوم ضمن مشروع عائلة الأهلي ومسئوليته المجتمعية داخل مصر.





وأضاف أن هناك حزمة من البرامج التي سوف يطلقها النادي قريباً في إطار تفعيل المسئولية المجتمعية للأهلي .





واوضح أن الأهلي أستضاف خلال عامي 2018 و 2019 أكثر من 10 الأف طفل في إطار الدور الذي يقوم به لخدمة بلاده.





ووقع الأهلي بروتوكول التعاون مع منظمة اليونيسيف من أجل الدفاع عن حقوق الأطفال الأكثر احتياجا في جميع أنحاء مصر، وإيمانا بدور الرياضة وقدرتها على إحداث تغيير إيجابي في حياة ملايين الأطفال .





ويهدف النادي الأهلي ومنظمة اليونيسيف من خلال هذا البروتوكول إلى توحيد الجهود لرفع الوعي العام حول القضايا الرئيسية التي تؤثر على الأطفال، بما فى ذلك الصحة والتغذية وتنمية الطفولة المبكرة وتمكين الفتيات والحماية من كافة أشكال العنف، والدعوة إلى إعمال حقوق الطفل والتوصل إلى حلول بشأن إتاحة الفرص العادلة للفتيات والاولاد لتحقيق إمكاناتهم.



