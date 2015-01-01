بومبيو: العقوبات ستطبق على الجميع بما فيها إيران وقادتها
الإثنين 22/يوليه/2019 - 08:02 م
وكالات
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أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الاثنين، على أن العقوبات ستطبق على الجميع بما فيها إيران وقادتها.
وقال إن واشنطن فرضت عقوبات على شركة صينية لانتهاكها العقوبات الأمريكية على إيران، وفقًا لقناة العربية.
وأضاف بومبيو أن العقوبات تمنع المرشد الإيراني علي خامنئي من الاستحصال على أموال لتكريسها في تهديد المدنيين.
وطالب بومبيو إيران أن تتصرف كدولة طبيعية لا كدولة عدائية، قائلا: "الرئيس ترمب لا يخشى شيئاً بتكتيكاته الدبلوماسية والدبلوماسية هي أداتنا الأولى لحماية مصالحنا لكننا نعيش في أوقات خطيرة".
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