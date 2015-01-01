التجهيزات النهائية لحفل توزيع جوائز "ميما ميوزيك أورد" (صور)

رصدت عدسة " الفجر الفني " التجهيزات النهائية لحفل توزيع جوائز "ميما ميوزيك أورد" الذي تقيمه مجلة "دير جيست"، والمقرر أن يبدأ بعد قليل، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.



