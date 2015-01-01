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التجهيزات النهائية لحفل توزيع جوائز "ميما ميوزيك أورد" (صور)

الإثنين 22/يوليه/2019 - 08:04 م
التجهيزات النهائية لحفل توزيع جوائز ميما ميوزيك أورد (صور)
"ميما ميوزيك أورد"
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سارة إبراهيم يارا احمد - تصوير: مصطفى الديب
 
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رصدت عدسة "الفجر الفني" التجهيزات النهائية لحفل توزيع جوائز "ميما ميوزيك أورد" الذي تقيمه مجلة "دير جيست"، والمقرر أن يبدأ بعد قليل، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة. 

ومن المقرر تكريم النجوم عن أعمالهم الفنية في عامي 2018-2019، وأبرزهم تامر حسني كأفضل مطرب، والنجمة أنغام كأفضل مطربة، ومحمد الشرنوبي كأفضل مطرب شاب، وكارمن سليمان كأفضل مطربة شابة، وغيرهم من نجوم الفن.
التجهيزات النهائية لحفل توزيع جوائز "ميما ميوزيك أورد" (صور)
التجهيزات النهائية لحفل توزيع جوائز "ميما ميوزيك أورد" (صور)
التجهيزات النهائية لحفل توزيع جوائز "ميما ميوزيك أورد" (صور)
التجهيزات النهائية لحفل توزيع جوائز "ميما ميوزيك أورد" (صور)
التجهيزات النهائية لحفل توزيع جوائز "ميما ميوزيك أورد" (صور)
التجهيزات النهائية لحفل توزيع جوائز "ميما ميوزيك أورد" (صور)
التجهيزات النهائية لحفل توزيع جوائز "ميما ميوزيك أورد" (صور)
التجهيزات النهائية لحفل توزيع جوائز "ميما ميوزيك أورد" (صور)
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