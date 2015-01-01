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الأشعة تكشف حجم إصابة عمار حمدي مع الأهلي

الإثنين 22/يوليه/2019 - 08:02 م
الأشعة تكشف حجم إصابة عمار حمدي مع الأهلي
عمار حمدي
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علي نبوي ومحمد الصو
 
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يُجري عمار حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة على القدم لمعرفة حجم الإصابة التي تعرض لها في مران الفريق الأحمر اليوم الاثنين والذي أقيم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

 

وستحدد الأشعة التي سيُجريها لاعب الأهلي حجم الإصابة التي تعرض لها في وجه القدم والتي أجبرته على مغادرة المران قبل نهايته.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب بعد غد الأربعاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

 

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