الأندية السعودية تسلم القوائم الأولية للاتحاد الاسيوي

أعلنت أربعة أندية سعودية متمثلة في كلا من (الهلال، النصر، الأهلي، الاتحاد)، عن قوائم الفريق الأولية واللتي ستشارك مع الفريق في الدرو ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا.









حيث أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لأول مرة عن إعطاء الفرق المتأهلة للدور المتقدمة من البطولة فرصة لتعديل قوائمهم المشاركة في البطولة، والتى يستأنف مبارياتها يومي 5 و6 من شهر أغسطس القادم.









كما أعلنت صحيفة”الرياضية” السعودية أن الفرق السعودية الأربعة المشاركة قامت بتسليم القائمة الأولية، ماعدا ناديي النصر والاتحاد قررا على قوائمهم سوى ترك مكان بها لمحترف أجنبي واحد.









جديرا بالذكر أن مواجهات دور الـ16 من البطولة الأسيوية صدمت فريق الهلال فى بأهلي جدة، والنصر بالوحدة الإماراتي، و الاتحاد السعودي مع ذوب آهن الإيراني.



