بوروسيا مونشنغلادباخ يقترب من خطف نجم منتخب الجزائر





قالت صحف جزائرية صباح اليوم، بأن نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني قد أصبح قريب من الحصول على خدمات لاعب ونجم منتخب الجزائر، ونادي رين الفرنسي "رامي بن سبعيني"، والذي قدم مستوى مميز رفقة منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، والتي توج بها محاربي الصحراء لأول مرة منذ عام 1990.





وأشارت صحيفة "الهداف الجزائرية"، بأن رامي بن سبعيني متبقى له موسم واحد فقط في عقده مع نادي رين الفرنسي، وهو ما قد يدفع النادي الفرنسي إلى التفكير في بيع اللاعب من أجل الحصول على مبلغ مالي جيد بدلًا من رحيل اللاعب بشكل مجاني في صيف عام 2020.





وذكرت "الهداف" في تقريرها حول "بن سبعيني"، بأن اللاعب الدولي الجزائري قد دخل في مفاوضات مع نادي بوروسيا مونشنغلادباخ، ومن الممكن بأن ينتقل اللاعب إلى صفوف الفريق الألماني قبل بداية الموسم الجديد، ولكن حتى الآن ينتظر النادي الألماني عودة اللاعب من الاجازة التي تحصل عليها من أجل منافشة الشروط الشخصية والبنود الخاصة بالعقد.



