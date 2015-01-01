الديهي: مصر زادت مليون خلال 8 أشهر.. "أمر مخيف"

استنكر الإعلامي نشأت الديهي، إرتفاع عدد سكان مصر لـ99مليون نسمة، مشيرا إلى أن مصر زادت مليون نسمة خلال 8أشهر فقط.





وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، أن وصول مصر لـ99مليون نسمة رقم مخيف للغاية.





وطالب "الديهي"، بضرورة إعادة ترتيب وتوزيع السكان داخل المحافظات المصرية حتى نستفيد من المميزات الموجودة ببعض المحافظات.



