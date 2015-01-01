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الديهي: مصر زادت مليون خلال 8 أشهر.. "أمر مخيف"

الإثنين 22/يوليه/2019 - 08:03 م
الديهي: مصر زادت مليون خلال 8 أشهر.. أمر مخيف
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هدى عبدالرازق
 
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استنكر الإعلامي نشأت الديهي، إرتفاع عدد سكان مصر لـ99مليون نسمة، مشيرا إلى أن مصر زادت مليون نسمة خلال 8أشهر فقط.

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، أن وصول مصر لـ99مليون نسمة رقم مخيف للغاية.

وطالب "الديهي"، بضرورة إعادة ترتيب وتوزيع السكان داخل المحافظات المصرية حتى نستفيد من المميزات الموجودة ببعض المحافظات.

ووجه "الديهي"، تساؤل للمعارضة والأحزاب السياسية، قائلا: "طلعولنا أفكار تؤدي لخفض الزيادة السكانية، هل يمكن تحويل الزيادة السكانية من نقمة لنعمة، محتاجين إجراءات وبرامج جديدة للاستفادة من الزيادة السكانية"
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