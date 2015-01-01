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عبير صبري تشتم إحدى متابعيها: "يا حيوانة يا سليلة البهايم" (صورة)

الإثنين 22/يوليه/2019 - 08:00 م
عبير صبري تشتم إحدى متابعيها: يا حيوانة يا سليلة البهايم (صورة)
عبير صبري
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شتمت الفنانة عبير صبري إحدى متابعيها بعدما سخرت من شكلها، بعدما نشرت صورة لها مؤخرًا على صفحتها الرسمية على موقع الصور "إنستجرام"، وفوجئت عبير صبري بمتابعة لها تكتب تعليقاً على صورتها وهي تأكل التوت قائلة: "شفايف حمار دي مش شفايف بني آدم".

وردت عبير صبري بعنف على تعليق متابعة لها قائلة: "يا حيوانة يا سليلة البهايم يا اللي عاملة اكونت فيك عشان تشتمي اللي غيرانة منها … يا معوقة يا غيورة يا مسكينة".

وأثار تعليق عبير صبري جدلاً كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، فالبعض اعترض على طريقة عبير في الرد وأكد انه ليس من الجيد أن تنزل على مستوى هذا الرد، والبعض الآخر تضامن معها.
عبير صبري تشتم إحدى متابعيها: "يا حيوانة يا سليلة البهايم" (صورة)
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