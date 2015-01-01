مطاحن الغربية تكرم المهندس صبحي عبدالستار لبلوغه سن المعاش

والمحاسب ناصر مبروك العضو المنتدب للشئون المالية بقاعة رويال بالاس التابعة للجنة الرياضية.



بدأ الحفل بتلاوة أيات القرآن الكريم ومن ثم ألقي المهندس أبو زيد محمد أبو زيد وزير التموين الأسبق كلمة شكر موجهه ل عبد الستار يشيد بها عن الدور الذي قدمه للشركة خلال فترة عمله.



وفي نهاية الحفل قدم الحضور والزملاء الهدايا التذكارية له وكرمته أفرع المطاحن علي مستوي المحافظة متمنين أن يوفقه الله في حياته القادمة.

نظمت شركة مطاحن وسط وغرب حفل خروج للمهندس صبحي عبدالستار رئيس قطاع الانتاج والمعامل بالشركة بحضور وزير التموين الاسبق المهندس ابوزيد محمد ابوزيد تحت رعاية رئيس مجلس الادارة مهندس محمد عبدالغفار السبع والمهندس ابوزيد حمزة العضو المنتدب للشئون الفنية،