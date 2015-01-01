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المملكة تصدر التقرير المناخي لمكة والمدينة خلال موسم الحج

الإثنين 22/يوليه/2019 - 06:50 م
المملكة تصدر التقرير المناخي لمكة والمدينة خلال موسم الحج
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الفجر السعودي
 
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، التقرير المناخي للحالة الجوية السائدة والمتوقعة لمكة المكرمة والمدينة المنورة لشهر ذي الحجة.

وأوضحت الهيئة أنه من خلال تحليل البيانات المناخية التاريخية يمكن وصف مناخ هاتين المدينتين على النحو التالي.

طقس حار إلى شديد الحرارة خلال النهار يميل نسبياً للاعتدال ليلا، مع ظهور تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة أحيانا.

وسبق وأن سجلت مكة المكرمة أمطارا بلغت كمياتها 46.2 ملم، والمدينة المنورة 39.6 ملم حسب المعلومات التاريخية لهذه المدة.

الرؤية الأفقية ستكون جيدة تنخفض في بعض الأوقات لأقل من 4 كيلومتر بسبب الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار .

ومن مخرجات التوقعات المناخية لشهر ذي الحجة لهذا العام يتوقع، احتمالية هطول الأمطار هذا الموسم بالمعدل الطبيعي على مكة المكرمة والمدينة المنورة.

احتمالية عالية لارتفاع معدلات درجات الحرارة السطحية المتوقعة على مكة المكرمة والمدينة المنورة عن المعدل الطبيعي، وقد تسجل درجات الحرارة العظمى في منتصف الأربعينيات، ومع نسب الرطوبة المرتفعة المتوقعة فقد تكون درجات الحرارة المحسوسة عالية جدا.

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