ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مناوشات "كيدية" بين برشلونة وتشيلسي

الإثنين 22/يوليه/2019 - 06:50 م
مناوشات كيدية بين برشلونة وتشيلسي
Advertisements
طباعة
مني العوضي
 
Advertisements

يستعد نادي برشلونة لخوض مباراة قوية ودية ضد تشيلسي ظهر الثلاثاء وذلك في إطار استعدادات الطرفين للموسم الرياضي الجديد 2019/2020.

ووضع حساب نادي تشيلسي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيديو مباراة إقصاء برشلونة على يد تشيلسي من الأبطال ويعلق: "غداً مباراة تشيلسي وبرشلونة".

وجاء رد حساب برشلونة على تويتة تشيلسي: "هل هذا تذكير لكم عندما كنتم تلعبون في دوري الأبطال؟" وذلك في إشارة إلى هدف إنيستا القاتل في مرمى تشيلسي.

وسيلعب برشلونة مع فيسيل كوبي الياباني يوم السبت المقبل الموافق 27 من الشهر الجاري، في مباراة ودية بينهما.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من المتسبب الأول في خروج منتخب مصر من كأس الأمم؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية