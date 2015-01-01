مناوشات "كيدية" بين برشلونة وتشيلسي





يستعد نادي برشلونة لخوض مباراة قوية ودية ضد تشيلسي ظهر الثلاثاء وذلك في إطار استعدادات الطرفين للموسم الرياضي الجديد 2019/2020.





ووضع حساب نادي تشيلسي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيديو مباراة إقصاء برشلونة على يد تشيلسي من الأبطال ويعلق: "غداً مباراة تشيلسي وبرشلونة".





وجاء رد حساب برشلونة على تويتة تشيلسي: "هل هذا تذكير لكم عندما كنتم تلعبون في دوري الأبطال؟" وذلك في إشارة إلى هدف إنيستا القاتل في مرمى تشيلسي.





وسيلعب برشلونة مع فيسيل كوبي الياباني يوم السبت المقبل الموافق 27 من الشهر الجاري، في مباراة ودية بينهما.



