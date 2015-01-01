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نجم الأهلي يشكو لاسارتي.. وعبد الحفيظ يرد!

الإثنين 22/يوليه/2019 - 06:38 م
نجم الأهلي يشكو لاسارتي.. وعبد الحفيظ يرد!
مارتن لاسارتي
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علي نبوي ومحمد الصو
 
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عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع صلاح محسن مهاجم الفريق الأحمر في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وذلك على هامش المران الجماعي اليوم الاثنين، والمقام على ستاد مختارالتتس بمقر الجزيرة.

 

وكان صلاح قد اشتكى لعبد الحفيظ من تجاهل المدير الفني له في الفترة الماضية، وعدم الاعتماد عليه وإشراكه في المباريات.

 

وحرص لاسارتي على عقد هذه الجلسة لتوضيح وجهة نظره للاعب، وبعض الأمور الفنية الخاصة به.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب بعد غد الأربعاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

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المزيد عن: مارتن لاسارتي كرة القدم صلاح محسن سيد عبد الحفيظ رياضة الفريق الاحمر اخبار الرياضة
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