السجن ثلاث سنوات لـ ناشط كويتي أساء للمملكة وولي العهد

عاقبت محكمة التمييز الكويتية يوم الإثنين، الناشط الكويتي محمد خالد الهاجري، بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الإساءة إلى المملكة وولي عهدها الأمير محمد بن سلمان.

وكان كشف حساب (أمن ومحاكم) المختص بالأخبار الأمنية والقضائية الكويتية ، فإن حكم التمييز جاء مؤيدًا لحكم الاستئناف الصادر سابقًا، بحق الناشط الهاجري الذي ألقي القبض عليه قبل أشهر قليلة.