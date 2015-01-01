مدير إدارة الشؤون المعنوية سابقًا: الجيش المصري مصنف رقم 11 عالميًا
الإثنين 22/يوليه/2019 - 06:37 م
داليا الحسين
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قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشؤون المعنوية سابقًا، إن تخرج دفعات الكليات العسكرية يضخ دماء جديدة في صفوف القوات المسلحة، مشيرًا إلى أن الدفعات الجديدة مسلحة بأعلى درجات العلم العسكري.
وأضاف"فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين أن الجيش المصري مصنف رقم 11 عالميا، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي أكد ما يحدث اليوم امتداد لثورة يونيو التي كان من أهم مبادئها إنشاء جيش قوي.
وأشار إلى أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي شهدت اليوم أشاده بالشعب المصري البطل ووقوفه بجانب الجيش في معركة التنمية ومواجهة الإرهاب.
هذا وقد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، حفل تخرج دفعة من الكليات والمعاهد العسكرية، بحضور كبار رجال الدولة، وعدد من ضيوف مصر من الدول الصديقة والشقيقة، وذلك بمقر الكلية الحربية.
كما شهد الرئيس حفل تخرج الدفعة 113 حربية (دفعة المشير عبد الحليم أبو غزالة)، والدفعة 70 بحرية (دفعة الفريق محمد محمود ناشد)، والدفعة 86 جوية دفعة الفريق محمد علاء الدين بركات، والدفعة 56 فنية عسكرية (دفعة المشير فخرى محمد على فهمى)، والدفعة 47 دفاع جوى (دفعة اللواء محمد سعيد على)، والدفعة 48 من المعهد الفنى للقوات المسلحة (دفعة المشير عبد الحليم أبو غزالة).
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