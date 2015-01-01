مدير إدارة الشؤون المعنوية سابقًا: الجيش المصري مصنف رقم 11 عالميًا

قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشؤون المعنوية سابقًا، إن تخرج دفعات الكليات العسكرية يضخ دماء جديدة في صفوف القوات المسلحة، مشيرًا إلى أن الدفعات الجديدة مسلحة بأعلى درجات العلم العسكري.





وأضاف"فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين أن الجيش المصري مصنف رقم 11 عالميا، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي أكد ما يحدث اليوم امتداد لثورة يونيو التي كان من أهم مبادئها إنشاء جيش قوي.





وأشار إلى أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي شهدت اليوم أشاده بالشعب المصري البطل ووقوفه بجانب الجيش في معركة التنمية ومواجهة الإرهاب.





هذا وقد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، حفل تخرج دفعة من الكليات والمعاهد العسكرية، بحضور كبار رجال الدولة، وعدد من ضيوف مصر من الدول الصديقة والشقيقة، وذلك بمقر الكلية الحربية.



