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عاجل.. وزير الخارجية البريطاني يهدد إيران بوجود عسكري ضخم بالخليج

الإثنين 22/يوليه/2019 - 06:26 م
عاجل.. وزير الخارجية البريطاني يهدد إيران بوجود عسكري ضخم بالخليج
جيريمي هنت
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وكالات
 
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قال وزير الخارجية البريطاني،  جيريمي هنت، لو استمرت إيران بهذا المسار فعليهم تحمل الثمن وهو وجود عسكري بريطاني ضخم بالخليج.

و قال في الوقت ذاته، إن "بؤرة جهودنا الدبلوماسية تنصب على تهدئة التوترات ولا نسعى للمواجهة".

وأضاف وزير الخارجية البريطاني: سنسعى الآن لتشكيل قوة بحرية بقيادة أوروبية.

وتابع: "ليس بإمكان البحرية الملكية مرافقة كل سفينة". و"نطالب السفن التي ترفع علم بريطانيا أن تخطرنا في حال عبورهم مضيق هرمز لتوفير الحماية".

وقال جيريمي هنت: رفعنا درجة الخطر للدرجة الثالثة بالنسبة للملاحة في مضيق هرمز. مضيفاً: عندما يتعلق الأمر بحرية الملاحة، فلا توجد تنازلات.
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