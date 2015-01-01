عاجل.. وزير الخارجية البريطاني يهدد إيران بوجود عسكري ضخم بالخليج
الإثنين 22/يوليه/2019 - 06:26 م
وكالات
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قال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، لو استمرت إيران بهذا المسار فعليهم تحمل الثمن وهو وجود عسكري بريطاني ضخم بالخليج.
و قال في الوقت ذاته، إن "بؤرة جهودنا الدبلوماسية تنصب على تهدئة التوترات ولا نسعى للمواجهة".
وأضاف وزير الخارجية البريطاني: سنسعى الآن لتشكيل قوة بحرية بقيادة أوروبية.
وتابع: "ليس بإمكان البحرية الملكية مرافقة كل سفينة". و"نطالب السفن التي ترفع علم بريطانيا أن تخطرنا في حال عبورهم مضيق هرمز لتوفير الحماية".
وقال جيريمي هنت: رفعنا درجة الخطر للدرجة الثالثة بالنسبة للملاحة في مضيق هرمز. مضيفاً: عندما يتعلق الأمر بحرية الملاحة، فلا توجد تنازلات.
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