غارات التحالف تستهدف الميليشيا الحوثية جنوب اليمن
الإثنين 22/يوليه/2019 - 06:29 م
وكالات
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شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، عدة غارات جوية على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، شمالي محافظة الضالع جنوبي اليمن.
وأوضح موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن الغارات استهدفت مواقع وتجمعات الميليشيا الحوثية، في جبهة حجر مديرية قعطبة بالمحافظة.
وأسفرت تلك الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.
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