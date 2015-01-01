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نائب رئيس جامعة المنصورة يتفقد قاعة الاختبارات الالكترونية

الإثنين 22/يوليه/2019 - 06:31 م
نائب رئيس جامعة المنصورة يتفقد قاعة الاختبارات الالكترونية
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محمد كشك
 
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قام الدكتور عطيه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأثنين، بتفقد قاعة الاختبارات الالكترونية بكلية الطب أداء خريجى كلية الصيدلة هذا العام للإمتحان المعرفى الالكترونى، تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة وريادة الدكتور محمد عطيه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة ناهد العنانى عميد كلية الصيدلة.

الجدير بالذكر أن الاختبار يأتى لرفع مستوى خريجي الجامعات المصرية ويتضمن اسئلة حول مزاولة مهنة الصيدلة، وذلك بنظام الاختيار من متعدد حيث يجيب الطلاب عليها فى حوالى 120 دقيقة بعد ادخال بياناتهم، وقد تم تقسيم الطلاب لأربعة مجموعات.

يؤدى 164 طالب وطالبة الاختبار بإشراف مركز تقنية الاتصالات بالجامعة، ويتم متابعته هذه الامتحانات من مقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات بحضور السادة رؤساء الجامعات، وقد تم تصميم هذه الاختبارات طبقًا للمعايير الدولية، لتقيس قدرات الطالب في مختلف المجالات بدقة وفعالية، دون تدخل بشري، فضلًا عن توفير بيئة آمنة للطلاب من حيث ضمان ثبات الاختبار الإلكتروني، وأن الهدف من تطبيق الاختبارات الإلكترونية هو الالتزام بالمعايير العالمية للتدريس، وتحقيق جودة العملية التعليمية في الجامعات.

وتواصل الكتور محمد عطيه مع الدكتور ابراهيم فتحي معوض مدير مركز الخدمات الالكترونية والمعرفية بالمجلس الاعلى للجامعات، وطمأنهم على نجاح التجربة بجامعة المنصورة، وتابع أداء الطلاب للاختبار الدكتورة ناهد العنانى عميد الكلية، الدكتور حسن عتمان نائب رئيس الجامعة الاسبق، الدكتورة رشا بروة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة بسمة شومان وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب.
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