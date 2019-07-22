صورة أحمد السعدني في اليونان تثير سخرية جمهوره على "إنستجرام"
الإثنين 22/يوليه/2019 - 06:25 م
الفجر الفني
Advertisements
Advertisements
شارك الفنان أحمد السعدني، جمهوره عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، بصورة له أثناء قضاء إجازته الصيفية في جزر أثينا باليونان.
وظهر أحمد السعدني خلال قضاء عطلته مرتديا شورت ويحمل شنطة فوق ظهره العاري بدون أي ملابس.
ولاقت الصورة ردودا واسعة عبر انستجرام بين "كرشك دلدل يا سعدني" و"ياعيني علي الفورمة".
يذكر أن الفنان أحمد السعدني قدم بطولة مسلسل زي الشمس برمضان الماضي بالاشتراك مع الفنانة سوسن بدر وريهام عبد الغفور دينا الشربيني.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما خبار الفن بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم live stream HD drama 2018
- شاهد..أحمد السعدني يستمتع بإجازته أمام البحر (فيديو)
- تعرف على مرشح أحمد السعدني لرئاسة النادي الأهلي (فيديو)
- تعرف على موعد عرض الجزء الثانى من "الكبريت الأحمر" عبر ON E وON Drama (صور)
- أحمد السعدني يكشف تفاصيل نهاية "الكارما" (فيديو)
- أحمد رزق والسعدني يؤديان مناسك العمرة (صورة)
- "بالأحضان".. صورة لـ أحمد السعدني وإنجي علي تثير غضب الجمهور
- شاهد.. أول ممثل مصري يشارك في تحدي غطاء الزجاجة العالمي (فيديو)
- أحمد سعد يقضي الإجازة الصيفية في باريس بصحبة أولاده (صور)
- أحمد السعدني يلتقي بمعجباته في الساحل الشمالي (فيديو)
- شاهد.. بوسي بإطلالة أنيقة في احدث ظهور لها (صورة)