ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

صورة أحمد السعدني في اليونان تثير سخرية جمهوره على "إنستجرام"

الإثنين 22/يوليه/2019 - 06:25 م
صورة أحمد السعدني في اليونان تثير سخرية جمهوره على إنستجرام
أحمد السعدني
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
شارك الفنان أحمد السعدني، جمهوره عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، بصورة له أثناء قضاء إجازته الصيفية في جزر أثينا باليونان.

وظهر أحمد السعدني خلال قضاء عطلته مرتديا شورت ويحمل شنطة فوق ظهره العاري بدون أي ملابس. 

ولاقت الصورة ردودا واسعة عبر انستجرام بين "كرشك دلدل يا سعدني" و"ياعيني علي الفورمة".

يذكر أن الفنان أحمد السعدني قدم بطولة مسلسل زي الشمس برمضان الماضي بالاشتراك مع الفنانة سوسن بدر وريهام عبد الغفور دينا الشربيني.

View this post on Instagram

🏝🏝🏝🏝

A post shared by Ahmed L Saadany (@ahmedlsaadany) on

Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما خبار الفن بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم live stream HD drama 2018
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية