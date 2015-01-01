نيمار يسخر من باريس سان جيرمان
الإثنين 22/يوليه/2019 - 06:23 م
عمر عبدالعزيز
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قام النجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا بالسخرية من ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي، عبر البرنامج التلفزيوني (SilvioSantos).
وتلقى نيمار سؤالاً عن باريس سان جيرمان، حيث قيل له: "نيمار تعال إلى التدريب".
وكان رد نيمار هو: "أولا علي الذهاب إلى برنامج سيلفيو سانتوس (يضحك)".
وأفادت التقارير أن نيمار سجل هذا اللقاء عندما تأخر عن الالتحاق بمعسكر باريس سان جيرمان استعدادًا للموسم الجديد.
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