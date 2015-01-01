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نيمار يسخر من باريس سان جيرمان

الإثنين 22/يوليه/2019 - 06:23 م
نيمار يسخر من باريس سان جيرمان
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عمر عبدالعزيز
 
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قام النجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا بالسخرية من ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي، عبر البرنامج التلفزيوني (SilvioSantos).

وتلقى نيمار سؤالاً عن باريس سان جيرمان، حيث قيل له: "نيمار تعال إلى التدريب".

وكان رد نيمار هو: "أولا علي الذهاب إلى برنامج سيلفيو سانتوس (يضحك)".

وأفادت التقارير أن نيمار سجل هذا اللقاء عندما تأخر عن الالتحاق بمعسكر باريس سان جيرمان استعدادًا للموسم الجديد.
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