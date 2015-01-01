نيمار يسخر من باريس سان جيرمان

قام النجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا بالسخرية من ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي، عبر البرنامج التلفزيوني (SilvioSantos).





وتلقى نيمار سؤالاً عن باريس سان جيرمان، حيث قيل له: "نيمار تعال إلى التدريب".





وكان رد نيمار هو: "أولا علي الذهاب إلى برنامج سيلفيو سانتوس (يضحك)".



